Adana'da satamadığı karpuzları yere atıp parçaladı

Dünya karpuz üretiminde Çin'den sonra 4,5 milyon ton ile 2'nci sırada olan Türkiye'de hasat dönemi sürüyor...

Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayan Adana'da ise hasat dönemi, üreticinin yüzünü güldürmedi.

Bu yıl ani bastıran sıcakların hasat takvimini öne çekmesiyle pazara çıkan ürün miktarını arttı, bu da fiyatların 1 TL'ye kadar düşmesine neden oldu.

KARPUZLARI SATAMAYINCA YERE ATIP PARÇALADI

Talepin az, ürünün çok olması nedeniyle karpuz üreticilerinin mahsülleri de ellerinde kaldı.

Bu duruma sinirlenen bir üretici, hale getirdiği karpuzlarını satamayınca tek tek yere atıp parçaladı.

"BEN BUNLARI SATAMIYORUM"

Bir kamyon karpuzu elinde kalan üretici, "Kardeşim gitmiyor, satamıyorum. Bu iş midir? Yeter. Bu hale düşer mi bu karpuz" diye isyan etti

O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

FİYATI 1 TL, NAKLİYESİ 3,5 TL

Tüm bunlar yaşanırken üreticiler, karpuzları satmak için şehir dışına da çıkaramıyor.

Tarlada kilosu 1 TL'ye satılan karpuzlar için nakliyesi ve kamyoncular kilogram başına 3,5 lira talep ediyor.

Bu nedenle ürünlerini farklı şehirlere de satamayan çiftçiler, mahsül bol olmasına rağmen umduğunu bulamadı.