A Milli Takım'ın Romanya maçı kadrosu belli oldu: 6 isim listede yok

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde bu akşam İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Park'ta (Tüpraş) oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

Romanya'yı konuk edecek olan A Milli Futbol Takımı'nın 23 kişilik maç kadrosu belli oldu.

6 FUTBOLCU KADRODAN ÇIKARILDI

Teknik direktör Vincenzo Montella, 6 futbolcuyu kadrodan çıkardı.

Buna göre Zeki Çelik, Merih Demiral, Ahmetcan Kaplan, Muhammed Şengezer, Mustafa Eskihellaç ve Semih Kılıçsoy kadrodan çıkarılan isimler oldu.

Aral Şimşir de sakatlığı nedeniyle kampa katılamayacağını bildirmişti.

23 KİŞİLİK KADROMUZ

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin.

Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.