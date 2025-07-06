Adana'da 'sazan sarmalı' dolandırıcılığı: Gerçek ev sahibine hiç para ulaşmadı

Mersin'de yaşayan 48 yaşındaki H.G., Adana'nın Sarıçam ilçesindeki 3+1 dairesini satmak için 52 yaşındaki ağabeyi A.G.'den yardım istedi.

A.G., dairenin fotoğraf ve videolarını çekip ilan sitesine yükledi.

2,3 MİLYON TL'YE SATIN ALMAK İÇİN ANLAŞTI

Bu ilanı gören ve kendisini 'Hasan Kılıç' olarak tanıtan Onur A., A.G. ile iletişime geçerek evi 2,3 milyon liraya almak üzere anlaştı.

Daha sonra aynı ilçede emlakçılık yapan N.Ç.'ye ulaşarak kendini müteahhit olarak tanıtan Onur A., A.G.'den aldığı görselleri 'satılık ev' diye gönderdi.

EVİ GEZEREK ALMAYA KARAR VERDİ

N.Ç. de 30 yaşındaki müşterisi Ö.Ç.'ye söz konusu evi önerdi.

Ö.Ç., 6 Ocak'ta ortağı R.Y. ve N.Ç. ile birlikte evi gezdi.

A.G., kardeşinin evi olduğunu belirterek daireyi gösterdi.

ALICI VE GERÇEK SATICI HİÇ BİR ARAYA GELMEDİ

Evi beğenen Ö.Ç., 1,5 milyon liraya almak üzere anlaşma sağladı.

Ertesi gün Sarıçam Tapu Müdürlüğü'nde devir işlemleri için bir araya gelindi ancak alıcı ve gerçek satıcı hiç karşılaştırılmadı.

TARAFLARLA AYRI AYRI İLETİŞİM KURDU

Onur A., taraflarla ayrı ayrı iletişim kurarak süreci yönetti.

Satış sırasında H.G.'nin müteahhite olan 500 bin liralık borcunu kapatmak amacıyla A.G., bu kısmın müteahhit O.E.'nin oğlu M.E.'ye gönderilmesini istedi.

Geri kalan 1 milyon lira ise Onur A.'nın yönlendirmesiyle Hüseyin Ö.'nün hesabına aktarıldı.

ALICIYA BİR DAHA ULAŞAMADI

Ancak parayı alan Onur A., bir daha alıcıya ulaşmadı.

Dolandırıcılık olayı, tapuda ödeme yapılmadığının anlaşılmasıyla ortaya çıktı.

Hemen emniyete başvuruldu.

MERSİN'DE YAKALANDI

Adana Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, paranın izini sürerek Gaziantep'te Hüseyin Ö. ve babası Cemal Ö.'yü yakaladı.

Paranın kripto para hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

Onur A. ise Mersin'de gözaltına alındı.

ŞÜPHELİNİN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Polisin ulaştığı M.E., kendisine gönderilen 500 bin lirayı Ö.Ç.'ye iade etti.

Onur A.'nın 20 milyon lira değerindeki 3 lüks aracı ve bir evine el konularak, banka hesapları donduruldu.

Emniyetteki ifadesinde Onur A., "Telefonculuk yapıyorum, kullanılan cihazı ikinci el aldım. Hasan ya da Cumali'yi tanımam" diyerek suçlamaları reddetti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hüseyin Ö. ise, "Paraya ihtiyacım vardı, hesabımı kullandırdım" dedi.

Adliyeye sevk edilen Onur A. ve Hüseyin Ö. tutuklanırken, Cemal Ö. adli kontrolle serbest bırakıldı.