Adana'da sokak köpeği çocuğa saldırdı

Mahallede yürüdüğü esnada kendisini kovalayan köpek tarafından ısırılan çocuk, kolundan yaralandı.

Sokaklarda gezinen başıboş köpekler tehlike yaratmaya devam ediyor.

Birçok ilde yaşanan çeşitli olaylar yaralanmaları ve can kayıplarını peşinde getiriyor.

Bazı belediyeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatına rağmen sokak köpeklerini toplamamakta direnç gösterirken, neredeyse her gün yeni bir saldırı vakası karşımıza çıkıyor.

Son adres ise Adana.

Çocuğu metrelerce kovalayıp hastanelik etti

Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi’nde dolaşan bir çocuk, peşine takılan köpeğin hedefi oldu. Çocuğun yardımına çevredekiler koştu. Köpek bu kez de onlara saldırmaya başladı. Yaşanan o anlar ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre; olay sonrası hastaneye kaldırılan çocuğun koluna 7 dikiş atıldığı öğrenildi.