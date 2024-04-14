DHA
Adana'nın Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde Osman Asma (28) ile İzzet E. arasında sokak ortasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine ikili birbirlerine tabancayla ateş açtı.
Çatışmada Osman Asma ve İzzet E., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Kameraya yansıdı
Osman Asma'nın kaçarken yaralı halde yere düştüğü an ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ağır yaralanan OsmanAsma, yakınları tarafından taksiyle götürüldüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kalçasından yaralı halde bölgeden kaçmaya çalışan İzzet E. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.
Yaralı cinayet şüphelisi ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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