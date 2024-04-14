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Adana'da sokak ortasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü

Adana'da sokak ortasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü Adana'da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan bir kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Ölen kişinin yaralı halde kaçmak isterken yere düştüğü an ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.