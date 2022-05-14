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    Adana'da suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı

    Adana'da uyuşturucu, kasten yaralama, kumar oynatma, kumar yoluyla borçlandırarak haksız kazanç elde etme suçlarına karışan bir organize suç örgütüne şafak baskını düzenlendi.
    • 14.05.2022 - 08:12
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    Adana'da suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı

    Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu, kasten yaralama, kumar oynatma ve kumar yoluyla borçlandırarak haksız kazanç elde etme suçlarını işleyen bir organize suç örgütünü, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu deşifre etti.

    Suç örgütüne şafak operasyonu

    DHA'nın haberine göre; örgütün yönetim kadrosu ve üyeleri oldukları öne sürülen 35 kişinin adresini tespit eden ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından bu sabah operasyon için harekete geçti. Sabahın ilk ışıklarıyla belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

    Adana da suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı #1

    35 şüpheli yakalandı

    Özel harekat timleri tarafından koçbaşlarıyla demir kapıları kırılarak girilen evlerde arama yapan KOM ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkartılan 35 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

     

    Adana da suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı #2

    Adana da suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı #3

    Adana da suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı #4

    Adana da suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı #5

    Adana da suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı #6

    Adana da suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı #7

    Adana da suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı #8


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