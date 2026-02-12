Adana’da taksiciler korsan taşımacılığa karşı konvoy yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana'da şehir merkezinde toplanan çok sayıda taksici, korsan taşımacılığın hem ekonomik mağduriyet yarattığını hem de güvenlik riski oluşturduğunu savundu.

01 Adana Taksicileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa İlhan, şehir içi yolcu taşımacılığının 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, belediyelerin ulaşım yönetmelikleri ve UKOME kararları çerçevesinde yürütüldüğünü hatırlattı.

İlhan, ticari yolcu taşımacılığı yapabilmek için ruhsat, çalışma izni ve tahsis belgesi gibi yasal zorunluluklar bulunduğunu belirterek, bu şartları taşımayan özel araçlarla ücret karşılığı yolcu taşınmasının mevzuata aykırı olduğunu ifade etti.

Vergisini ödeyen ve denetime tabi olarak hizmet veren taksi esnafının haksız rekabete maruz kaldığını dile getiren İlhan, meslektaşlarını yasal olmayan uygulamalara üye olmamaları konusunda uyardı.

DENETİM ÇAĞRISI

Yetkili kurumlara seslenen İlhan, korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında denetimlerin artırılmasını ve mevzuata aykırı faaliyetlere karşı idari ile hukuki işlemlerin kararlılıkla sürdürülmesini talep etti. Mağduriyetlerinin giderilmesi için destek beklediklerini söyledi.

Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda yolcu taşımacılığı yapan HAVAMAŞ adına açıklama yapan Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Polat da korsan taşımacılığın güvenlik zafiyeti oluşturduğunu öne sürdü.

Basın açıklamasının ardından taksiciler araçlarıyla konvoy oluşturdu. Kent genelinde ilerleyen konvoy sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.