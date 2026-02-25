Merakla beklenen Samsung Galaxy S26 modelleri tanıtıldı: İşte fiyatlar

Teknoloji dünyasının büyük bir heyecanla beklediği Galaxy Unpacked etkinliği bugün resmi olarak gerçekleştirildi.

Samsung, bu özel etkinlik kapsamında yeni nesil akıllı telefonları Galaxy S26, Galaxy S26+ ve serinin en güçlüsü Galaxy S26 Ultra modellerini kullanıcıların beğenisine sundu.

Güney Koreli dev sadece akıllı telefonlarla sınırlı kalmayarak yeni kablosuz kulaklık modelleri olan Galaxy Buds 4 serisini de bu etkinlikte tanıttı.

Yeni telefon serisi hem tasarım hem de donanım tarafındaki güncellemeleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

GALAXY S26 TASARIMINDAKİ YENİLİKLER VE EKRAN DETAYLARI

Samsung Galaxy S26 modeline baktığımızda şirketin genel tasarım dilini büyük ölçüde koruduğunu görüyoruz.

Cihazın sert kenarlara sahip yapısı devam ederken en belirgin görsel değişiklik kamera kurulumunda kendisini gösteriyor.

Önceki modellerde birbirinden bağımsız olarak yerleştirilen üçlü kamera dizilimi bu yıl özel bir kamera adacığı içerisine alınmış durumda.

Cihazın ön yüzünde ise 6.3 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlük sunan 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran bizleri karşılıyor.

GÜÇLÜ PERFORMANS VE YENİ NESİL İŞLEMCİ SEÇENEKLERİ

Yeni Galaxy S26 serisi pazar stratejisine göre farklı işlemci modelleriyle raflardaki yerini alacak.

Avrupa pazarında satışa sunulacak modellerde şirketin kendi üretimi olan Exynos 2600 işlemcisinin yer alacağı açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri gibi belirli pazarlarda ise Qualcomm imzalı Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi performans birimi olarak kullanılacak.

Cihazın donanım özellikleri arasında 12 GB RAM ve 256 GB ile 512 GB depolama seçenekleri standart olarak sunuluyor.

KAMERA YETENEKLERİ VE BATARYA KAPASİTESİ

Giriş seviyesi model olan Galaxy S26 üçlü bir arka kamera kurulumuyla fotoğraf ve video konusundaki iddiasını sürdürüyor.

Ana kamera 50 MP çözünürlük sunarken bu lense 12 MP ultra geniş açılı ve 10 MP telefoto kamera eşlik ediyor.

Ön tarafta 12 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alan telefonda 4.300 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

Yazılım tarafında ise Android 16 tabanlı One UI 8.5 arayüzü ve gelişmiş yapay zekâ özellikleri kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

GALAXY S26 PLUS MODELİNDE ÖNE ÇIKAN FARKLILIKLAR

Serinin bir diğer üyesi olan Galaxy S26+ modeli temel olarak standart modelin daha büyük ekranlı ve yüksek bataryalı versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Bu modelde 6.7 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlük sunan 120 Hz’lik AMOLED bir panel tercih edilmiş durumda.

Büyük ekranın getirdiği alan avantajı sayesinde batarya kapasitesi 4.900 mAh seviyesine çıkartılarak daha uzun bir kullanım süresi hedeflendi.

Donanım ve kamera özellikleri açısından standart modelle benzer bir çizgide ilerleyen cihaz büyük ekran seven kullanıcıları hedefliyor.

SERİNİN EN GÜÇLÜSÜ: GALAXY S26 ULTRA

Etkinliğin kuşkusuz en çok ses getiren ve merak edilen cihazı serinin en gelişmiş özelliklerine sahip olan Galaxy S26 Ultra oldu.

Modern ve şık çizgilerini koruyan telefon sadece 7,9 mm kalınlığa sahip oldukça zarif bir gövdeyle tasarlandı.

Cihazın devasa 6,9 inçlik ekranı QHD+ çözünürlük sunarken 120 Hz tazeleme hızıyla akıcı bir kullanım sağlıyor.

Dinamik AMOLED 2X panel teknolojisiyle donatılan bu ekran yüksek dokunma örnekleme hızıyla oyunlarda ve günlük kullanımda fark yaratıyor.

GİZLİLİKTE DEVRİM YARATAN PRIVACY DISPLAY ÖZELLİĞİ

Galaxy S26 Ultra modelinin donanımsal özellikleri kadar yazılımsal ve teknolojik yenilikleri de büyük ilgi gördü.

Bu yeniliklerin başında Privacy Display adı verilen ve ekranın sadece kullanıcı tarafından görülmesini sağlayan teknoloji geliyor.

Bu özellik sayesinde telefonun ekranına farklı açılardan bakmaya çalışan kişiler sadece karanlık bir görüntüyle karşılaşıyor.

Özellikle toplu taşıma gibi kalabalık ortamlarda kişisel verilerin korunmasını hedefleyen bu teknoloji kullanıcılar tarafından isteğe bağlı olarak kapatılabiliyor.

Samsung’un amiral gemisi Ultra modelinde performansı en üst seviyeye taşımak adına 16 GB’a kadar RAM desteği sunuluyor.

Depolama tarafında ise kullanıcılar 256 GB’tan başlayarak 1 TB’a kadar uzanan geniş bir yelpazeden seçim yapabiliyor.

Snapdragon 8 Elite 2 veya Exynos 2600 işlemci seçenekleriyle gelecek olan telefon yüksek kapasiteli 5.500 mAh’tan fazla bataryasıyla gün boyu kesintisiz güç vadediyor.

Ayrıca Galaxy AI yapay zekâ yetenekleri bu cihazda en geniş kapsamlı haliyle kullanıma sunuluyor.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Kamera konusunda sınırları zorlayan Galaxy S26 Ultra modeli 200 MP çözünürlüğündeki devasa ana kamerasıyla tüm dikkatleri çekiyor.

Sony tarafından özel olarak üretilen bir sensöre sahip olan bu ana kameraya 50 MP’lik iki farklı yardımcı lens eşlik ediyor.

Telefoto lenslerin 5x optik yakınlaştırma desteği sunduğu cihazda 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir kamera da yer alıyor.

Yapay zekâ destekli görüntü işleme teknolojileri sayesinde düşük ışıkta ve uzak çekimlerde profesyonel sonuçlar elde edilebiliyor.

SAMSUNG GALAXY S26 MODELLERİNİN TÜRKİYE FİYATLARI

Yeni serinin Türkiye ve dünya pazarı için belirlenen başlangıç fiyatları da gerçekleştirilen lansmanla birlikte resmileşmiş oldu.

Samsung Galaxy S26 256 GB: 70.499 TL

Samsung Galaxy S26 512 GB: 80.499 TL

Samsung Galaxy S26 Plus 256 GB: 82.499 TL

Samsung Galaxy S26 Plus 512 GB: 94.499 TL

Galaxy S26 Ultra 256GB: 109.999 TL

Galaxy S26 Ultra 512GB: 121.999 TL

Galaxy S26 Ultra 1 TB: 139.999 TL