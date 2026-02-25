Fenerbahçe'den Partizan taraftarına tarihi cevap!

Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu olan EuroLeague'in 29. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe ile Sırp takımı Partizan karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli taraftarlar, Sırbistan'daki karşılaşmada açılan pankarta cevap verdi.

TEPKİ ÇEKEN PANKART

Partizan taraftarları ilk maçta, 1. Kosova Savaşı'nda Haçlı Ordusu'nu yenen Osmanlı Padişahı I. Murad'ın Sırp Miloş Obilic tarafından hançerlenerek şehit edilmesini pankart yaptı ve o pankart büyük tepki topladı.

EuroLeague ise tepki çeken pankart sonrası Partizan'a 40 bin euro ceza vermişti.

TARİHİ CEVAP

Fenerbahçeli taraftarlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun Haçlı Ordusu'na diz çöktürdüğünü vurgulayan bir pankart açtı.

Pankartın altında Sırpça "Hepiniz Türksünüz!" mesajıyla Partizan'a gönderme yapıldı.