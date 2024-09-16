Adana'da tartıştığı mahalle bekçisini bıçakladı: Ayağından vuruldu Seyhan'da taksici ile kavga eden şahısların yanına giden bekçi, olay yerinde 17 yaşındaki bir genç kız tarafından kolundan bıçaklandı. Yaralanan bekçi, saldırgan kızı tabancası ile ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

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DHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir taksiye binen 17 yaşındaki M.U. ve erkek arkadaşı Yiğitcan F. (18), taksici ile tartışmaya başladı.

Taksicinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzere bölgeye mahalle bekçileri sevk edildi.

BEKÇİYİ KOLUNDAN BIÇAKLADI

İki genç, gelen bekçilerle de tartıştı.

M.U., tartıştığı mahalle bekçisi K.S.D.'yi yanında taşıdığı bıçakla kolundan yaraladı.

SALDIRGANI AYAĞINDAN VURDU

K.S.D. ise beylik tabancası ile M.U.'yu ayağından vurdu.

Diğer bekçilerin telsiz anonslarıyla durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

TERS KELEPÇEYLE GÖZALTINA ALINDI

Yaralı bekçi K.S.D. ve M.U., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polise mukavemette bulunan ve küfürler yağdıran Yiğitcan F. ise ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hastanede tedavi alınan her iki yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)