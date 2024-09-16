Adana'nın Seyhan ilçesinde bir taksiye binen 17 yaşındaki M.U. ve erkek arkadaşı Yiğitcan F. (18), taksici ile tartışmaya başladı.
Taksicinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzere bölgeye mahalle bekçileri sevk edildi.
BEKÇİYİ KOLUNDAN BIÇAKLADI
İki genç, gelen bekçilerle de tartıştı.
M.U., tartıştığı mahalle bekçisi K.S.D.'yi yanında taşıdığı bıçakla kolundan yaraladı.
SALDIRGANI AYAĞINDAN VURDU
K.S.D. ise beylik tabancası ile M.U.'yu ayağından vurdu.
Diğer bekçilerin telsiz anonslarıyla durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
TERS KELEPÇEYLE GÖZALTINA ALINDI
Yaralı bekçi K.S.D. ve M.U., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polise mukavemette bulunan ve küfürler yağdıran Yiğitcan F. ise ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Hastanede tedavi alınan her iki yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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