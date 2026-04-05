Trabzonspor - Galatasaray maçında kavganın çıkma nedeni belli oldu

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'un evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından kavga çıktı.

Abdülkerim Bardakcı ile Trabzonsporlu genç futbolcu Onuralp Çakıroğlu arasında büyük gerginlik yaşandı.

Güvenlik görevlileri derhal olay yerine giderek büyümesine engel oldu.

Mauro Icardi de takım arkadaşını tutarak olay yerinden uzaklaştırdı.

KIRMIZI KART ÇIKTI

Abdülkerim Bardakcı, maç sonunda ikinci sarı kartını gördü ve 8 Nisan Çarşamba günü Göztepe ile deplasmanda oynanacak Süper Lig erteleme maçında cezalı duruma düştü.

KAVGA NEDEN YAŞANDI?

Karşılaşma sonrası statta çalan şarkı sonrası Abdülkerim Bardakcı'nın, Trabzonsporlu genç futbolculara "Siz neden bu şarkıya eşlik ediyorsunuz, ayıp değil mi?" dediği iddia edildi.

Daha sonra Abdülkerim Bardakcı ile genç futbolcular arasında kavga yaşandığı öne sürüldü.