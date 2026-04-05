Motorine dev zam geliyor: Pompaya yansıyacak

Dünya petrol arzının düzeni resmen bozuldu.

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş Körfez bölgesine yayıldı ve Hürmüz Boğazı'nda gemiler mahsur kaldı.

TEDARİK ZİNCİRİ KIRILDI

Giriş ve çıkış yapamayan gemiler ticareti de olumsuz etkiledi.

Tedarik zincirleri kırılırken küresel olarak petrolün yüzde 30'a yakının geçtiği Hürmüz'ün işlevsiz kalması, akaryakıt fiyatlarını artırdı.

MOTORİNE DEV ZAM YOLDA

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 7 lira 65 kuruşluk zam bekleniyor.

Zammın pompaya yansıması bekleniyor. Zam ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 85,12 TL'ye, Ankara'da 86,25 TL'ye ve İzmir'de ise 86,52 TL'ye ulaşacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 62,60 TL

Motorin: 77,47 TL

LPG: 34,99 TL

ANKARA

Benzin: 63,57 TL

Motorin: 78,60 TL

LPG: 34,87 TL

İZMİR

Benzin: 63,85 TL

Motorin: 78,87 TL

LPG: 34,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.