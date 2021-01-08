Adana'da tavukla büyü yaptığını iddia eden şahıs serbest bırakıldı

Adana'da tavukla büyü yaptığını iddia eden şahıs serbest bırakıldı

Büyü yaptığını iddia ederek bir tavuğun boğazını kesip ateşte yakan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Adana'da yaşayan ve bir sosyal medya grubunda medyumluk yaptığını iddia eden Y.Y., boğazını kestiği tavuğun kanını akıtıp daha sonra ateşe atmıştı.

"Büyü yapma" bahanesiyle eziyet çektirdiği tavuğu telef ettiği ileri sürülen şüpheli, büyük bir kesim tarafından eleştirilmişti.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ile Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine, "büyü yapma" bahanesiyle eziyet çektirdiği tavuğu telef edip ateşe attığı öne sürülen Yusuf Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

SERBEST BIRAKILDI

Ekiplerin çalışması sonucu gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.