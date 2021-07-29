Girdikleri tekel bayisinden 50 bin lira değerinde sigara ve dizüstü bilgisayar çalan 2 hırsız yakalandı. Şahıslardan biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.

Önceki gece saatlerinde Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde sabah iş yerine gelen Ramazan K., yaklaşık 50 bin liralık sigara ve dizüstü bilgisayarının çalındığını görüp polise haber verdi.

İhbar üzerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

BİRİ ÇALDI, DİĞERİ GÖZLEDİ

Görüntülerde, saat 03.30 sıralarında büfeye gelen iki kişiden birinin kapı göbeğini patlatarak içeri girdiği, diğerinin ise gözcülük yaptığı tespit edildi. Ekipler, soygunun ardından özel halk otobüsüne bindiği belirlenen şüphelilerin, Hasan D. ve Sadık A. olduğunu tespit etti.

Adana'da tekelden 50 bin liralık sigara çaldılar ViDEO

‘ALKOLLÜYDÜM’ SAVUNMASI YAPTI

Adresleri belirlenen şüpheliler, yapılan operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Büfeye girip sigara ve bilgisayarı çalan Hasan D., emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Hasan D.’nin, “Borçlarımı ödemek için çaldım. O an alkollüydüm. Alkolden cesaret alıp yaptım.” dediği öğrenildi.

HIRSIZ TUTUKLANDI, GÖZCÜ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hasan D. tutuklandı, Sadık A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.









