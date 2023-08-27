Adana'da telefonda küfürlü konuşan adamı uyaran esnaf bıçaklandı İş yerinin önünde telefonla küfürlü konuşan kişiyi uyaran esnaf bıçaklanarak yaralandığı anlar saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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İHA

Çorum'un Sungurlu ilçesinde küfürlü konuşma dehşet saçtı.

Caddede esnaflık yapan S.A., iş yerinin önünde telefonla bağırarak küfürlü konuşan E.G.'yi uyardı.

Elindeki valizi, gelen otomobile koyan E.G., daha sonra kendisini uyaran S.A.'yı bıçakla sırtından yaraladı.

İşyerinden aldığı sopayla E.G.yi caddede kovalayan S.A.'ya, yoldan aldığı taşla cevap verdi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Çevredeki esnafın araya girmesiyle olay daha fazla büyümezken, sırtından yaralanan S.A. olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne, kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

O anlar kaydedildi

Olay çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, polis olaydan sonra kaçan E.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.