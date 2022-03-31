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    Adana'da, turunç toplayan kadınları hayattan koparan kaza kamerada

    Reçel yapmak için refüjdeki ağaçlardan turunç toplayan 3 kadın, Muhittin Kutay ve S.D. idaresindeki otomobillerin çarpmasıyla yaşamlarını yitirdi. Kaza anlarına ilişkin görüntüler, ortaya çıktı.
    • DHA
    • 31.03.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 13:16
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    Adana'da, turunç toplayan kadınları hayattan koparan kaza kamerada

    Adana’nın Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi’nin önünde, 28 Mart günü saat 23.30 sıralarında, Muhittin Kutay direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili ile refüje çıktı.

    Otomobil, bu sırada reçel yapmak için refüjdeki ağaçlardan turunç topladığı belirtilen Nilüfer Kanat (41), ablası Özler Büyükmazı (44) ile kuzenleri Birsen Sonkur’a (52) çarptı. 3 kadın, çarpmanın etkisi ile bulvarın diğer şeridine savruldu. 3 kadına, S.D. (26) yönetimindeki bir başka otomobil daha çarptı.

    Kanat, Büyükmazı ve Sonkur olay yerinde hayatını kaybetti. Araçların sürücüleri gözaltına alındı. Kadınların cansız bedenleri, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    GERİYE PAZAR ARABALARI KALDI

    Kadınlardan geriye, turunçları toplamak için getirdikleri pazar arabası kaldı. Otopsileri tamamlanan Kanat, Büyükmazı ile Sonkur’un cenazeleri, Karataş’ın Tuzla Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

    Adana'da, turunç toplayan kadınları hayattan koparan kaza kamerada ViDEO

    Adana da, turunç toplayan kadınları hayattan koparan kaza kamerada #1

    KAZA ANI KAMERADA

    Öte yandan kaza anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde kontrolden çıkan Muhittin Kutay yönetimindeki otomobilin refüjdeki kadınlara ve ağaca çarptıktan sonra hurdaya döndüğü, kadınların karşı şeride savrulup S.D. yönetimindeki otomobilin altında kaldıkları görüldü.

    SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Ayrıca kadınların yanındaki bir kişinin de kazadan kıl payı kurtulduğu, daha sonra da sinir krizi geçirdiği anlar yer aldı.

    Adana da, turunç toplayan kadınları hayattan koparan kaza kamerada #2

    TUTUKLANDI

    Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücülerden Muhittin Kutay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. S.D. isimli diğer sürücü ise serbest bırakıldı.

    Adana da, turunç toplayan kadınları hayattan koparan kaza kamerada #3

    Adana da, turunç toplayan kadınları hayattan koparan kaza kamerada #4

    Adana da, turunç toplayan kadınları hayattan koparan kaza kamerada #5

    Adana da, turunç toplayan kadınları hayattan koparan kaza kamerada #6

    Adana da, turunç toplayan kadınları hayattan koparan kaza kamerada #7


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