Adana'da sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
Seyhan ilçesinde kimliği belirsiz 2 kişi, bir bankaya ait ATM önünde kendilerinden yaşça daha büyük olduğu tahmin edilen kişiye “Neden yan bakıyorsun?” diyerek tepki gösterdi.
Yan baktın meselesinden kavga çıktı
Gençlerin tepkisinin ardından taraflar arasında sözlü tartışma çıktı.
Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek yumrukların havada uçuştuğu bir kavgaya dönüştü.
Tekmeleyerek dövdüler
Grup, yan baktığı iddia edilen şahsı defalarca düşmesine rağmen tekme tokat dövmeye devam etti.
Kavgayı gören çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle taraflar güçlükle ayrıldı.
O anlar kamerada
Dövdükleri kişinin başındaki şapkayı alan 2 kişi bölgeden yürüyerek uzaklaşırken kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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