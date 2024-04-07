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Adana'da yan baktın kavgasında tekme tokat dayak yedi

Adana'da yan baktın kavgasında tekme tokat dayak yedi Yan baktın meselesinden çıkan kavgada kendilerinden yaşça büyük olan adamı tekme ve yumruklar atarak döven iki şahıs vatandaşların kavgayı ayırması üzerine olay yerinden uzaklaşırken o anlar kameralara yansıdı.