İzmir'de kına gecesinde pompalı tüfekle açılan ateşte 14 yaşındaki Ayaz öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir ilkokul bahçesinde yapılan kına gecesi, silahlı saldırıyla faciaya dönüştü.

43 yaşındaki E.D., henüz bilinmeyen bir nedenle yanında getirdiği pompalı tüfekle kalabalığın üzerine ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 14 yaşındaki Ayaz Çimen ile birlikte 4 kişi yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan Ayaz Çimen doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Saldırıda yaralananlar arasında şüphelinin eşi Ümmühan D.’nin de bulunduğu ve hayati tehlikesi nedeniyle İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Olay sonrası kaçan saldırgan E.D., jandarma ekiplerinin kırsal bölgede yürüttüğü operasyonla yakalanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.