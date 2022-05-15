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    Adana'da yangına şalgamla müdahale

    Otogarda çıkan yangını söndürmek isteyen vatandaşlar yangın tüpünü çalıştıramadı, yardıma şalgamcı koştu. Alevler, dökülen 150 litre şalgam suyu ile söndürüldü.
    • İHA
    • 15.05.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 11:01
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    Adana'da yangına şalgamla müdahale

    Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesinde bulunan Adana Merkez Otogarı’nda ki 9 numaralı peronda yangın çıktı.

    Park edilen motosiklette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.

    Vatandaşlar, itfaiye gelene kadar otogarın yangın tüpüyle yangını söndürmek istedi ancak tüp çalışmadı.

    Şalgam döktüler

    Bu sırada otogarda şalgam satan ve Mardin’e 150 litre şalgam gönderecek olan Veysel Kaplan, şalgamlarını feda ederek hepsini yanan motosikletin üzerine döktü.

    O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

    Yangın, dökülen şalgam suları sayesinde kısa sürede söndürülürken motosiklet ise kullanılmaz hale geldi.

    Adana da yangına şalgamla müdahale #1

    "Teşekkür bile etmedi"

    Şalgamcı Veysel Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, motosiklet sahibinin kendisine teşekkür etmediğini söyledi.

    Kaplan, “İnsanlar burada zarar görmesin diye şalgamlarla müdahale ettik. 150 litre şalgamımız gitti. Yangını söndürdük ama zararı bize oldu. Artık devlet büyüklerimizden şalgam zararımızı karşılamalarını isteriz. Bizde buradan para kazanıyoruz. Motosikleti yanan kişi bize gelip teşekkür etmedi. Biz insanlık görevimizi yaptık. Şalgamla motosikletteki yangını söndürmek Adana’ya has bir durum. Bizim Adanalı her şeyi söndürür. Önümüzde hiçbir şey duramaz. Biz güneşe ateş eden insanlarız” diye konuştu.

    Adana da yangına şalgamla müdahale #2

    Adana da yangına şalgamla müdahale #3

    Adana da yangına şalgamla müdahale #4

    Adana da yangına şalgamla müdahale #5

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