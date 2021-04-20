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    Adana'da yarışta attan düşüp yaralanan jokey yoğun bakımda

    TJK’nın Adana yarışlarında, attan düşerek yaralanan jokey Samet Erkuş'un ameliyata alındığı, sonrasında da yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
    • AA
    • 20.04.2021 - 09:54
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 10:17
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    Adana'da yarışta attan düşüp yaralanan jokey yoğun bakımda

    Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) pazar günü Adana Yeşiloba Hipodromu'ndaki 5’inci Koşu'sunda, 1200 metre çim pistteki yarışın başlamasından 40 saniye sonra "Luminary" isimli attan düşen jokey Samet Erkuş, yaralandı.

    112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Erkuş, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

    KAFATASINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

    Öte yandan, TJK'dan yapılan açıklamada da kafatasında kırık tespit edilen Erkuş'un beyin kanaması şüphesiyle ameliyata alındığı belirtilerek, "Ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavisi devam eden jokeyimizin durumu ciddiyetini korumaktadır. Samet Erkuş'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.​​​​​​​

    Adana'da yarışta attan düşüp yaralanan jokey yoğun bakımda VİDEO

    1 AY ÖNCE NİŞANLANDI

    Jokeylik hayatı boyunca 4 bin 843 yarışa çıkan ve 409 birincilik 424 ikincilik, 439 kez de üçüncülük elde eden Samet Erkuş'un, 1 ay önce nişanlandığı öğrenildi.

    Erkuş'un evlilik hazırlığı yaptığı sırada talihsiz olayın başına geldiği kaydedildi.

    Adana da yarışta attan düşüp yaralanan jokey yoğun bakımda #1

    Adana da yarışta attan düşüp yaralanan jokey yoğun bakımda #2

    Adana da yarışta attan düşüp yaralanan jokey yoğun bakımda #3

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