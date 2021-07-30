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Adana'da yaşlı kadının tek katlı evi kül oldu

Adana'da yaşlı kadının tek katlı evi kül oldu

Tek başına ve tek odalı bir evde yaşayan Şemse Demir'in evinde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, yaşlı kadının her şeyi yandı. Demir, "Yangından sonra hiçbir şeyim kalmadı" dedi.