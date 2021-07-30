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- Adana'da yaşlı kadının tek katlı evi kül oldu
Adana'da yaşlı kadının tek katlı evi kül oldu
Tek başına ve tek odalı bir evde yaşayan Şemse Demir'in evinde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, yaşlı kadının her şeyi yandı. Demir, "Yangından sonra hiçbir şeyim kalmadı" dedi.
- İHA
- 30.07.2021 - 09:03
Adana'nın Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi'nde yaşayan 81 yaşındaki Şemse Demir'in evinde bir hafta önce yangın çıktı.
Tek katlı evde çıkan yangının nedeni henüz belirlenemezken, alevler kısa süre içinde evi sardı. Evdeki her şey yandı.
"TEK ODALI EVİM VARDI O DA YANDI.."
Çıkan yangının ardından, yaşlı kadının giyecek kıyafeti bile kalmadı. 5 yıl önce çıkardığı kimliği yanan kadının, beyaz eşyaları bile kullanılamaz hale geldi.
Demir, tek başına yaşadığını, yangından sonra hiçbir şeyi kalmadığını söyleyerek, “Ben hasta bir kadınım. Tek odalı evim vardı o da yandı. Yangından sonra hiçbir şeyim kalmadı.” dedi.