Euro
10.0647
-0.04%
Dolar
8.4722
0.2%
Altın
498.31
0.22%
Borsa
1.392
0%
Bitcoin
334.208
-2.31%
EXEN Coin
24.62
-1.12%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Adana'da yaşlı kadının tek katlı evi kül oldu

    Tek başına ve tek odalı bir evde yaşayan Şemse Demir'in evinde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, yaşlı kadının her şeyi yandı. Demir, "Yangından sonra hiçbir şeyim kalmadı" dedi.
    • İHA
    • 30.07.2021 - 09:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da yaşlı kadının tek katlı evi kül oldu

    Adana'nın Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi'nde yaşayan 81 yaşındaki Şemse Demir'in evinde bir hafta önce yangın çıktı.

    Tek katlı evde çıkan yangının nedeni henüz belirlenemezken, alevler kısa süre içinde evi sardı. Evdeki her şey yandı.

    "TEK ODALI EVİM VARDI O DA YANDI.."

    Çıkan yangının ardından, yaşlı kadının giyecek kıyafeti bile kalmadı. 5 yıl önce çıkardığı kimliği yanan kadının, beyaz eşyaları bile kullanılamaz hale geldi.

    Demir, tek başına yaşadığını, yangından sonra hiçbir şeyi kalmadığını söyleyerek, “Ben hasta bir kadınım. Tek odalı evim vardı o da yandı. Yangından sonra hiçbir şeyim kalmadı.” dedi.

    Adana da yaşlı kadının tek katlı evi kül oldu #1

    Adana da yaşlı kadının tek katlı evi kül oldu #2

    Adana da yaşlı kadının tek katlı evi kül oldu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir