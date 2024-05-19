Adana'da zabıtaya bıçakla saldırı Adana'da bir kişi, kaldırım işgali yapan iş yerleri hakkında işlem yapan zabıta ekiplerine bıçakla saldırdı. Otomobiliyle yolu da kesen kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

DHA

Adana merkez Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Caddesi'nde, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kaldırım işgali yapıldığına dair bir ihbar aldı.

Bıçakla zabıtalara saldırdı, esnaf sakinleştirdi

Olay yerine gelen zabıta ekipleri, kaldırım işgali yapan iş yerlerine işlem yapmaya başladı. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi, yolu keserek ekiplere direnç gösterdi. Aracından çıkardığı bıçakla zabıtalara saldıran şüpheli, yoldan geçen bir esnaf tarafından sakinleştirildi.

Polis gözaltına aldı

Bıçaklı saldırı anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırganın bölgede esnaf olmadığı ve saldırıyı neden gerçekleştirdiği araştırılıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)