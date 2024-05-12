Adana'da zincirleme kaza: 2 tır 5 otomobil birbirine girdi Otoyolda 2 tır ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

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İHA

Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Mevkiinde 2 tır ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazayı gören diğer sürücüler olayı 112'ye bildirirken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ortalık savaş alanına döndü

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçlardan çıkardı. Ambulans ile 2'si ağır 6 yaralı hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik durma noktasına geldi. Kaza yeri savaş alınana döndü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)