Antalya'da doğum günü pastasıyla yürüyen kişi silahlı saldırıya uğradı
Antalya'da pastaneden aldığı doğum günü pastasıyla yürüyen kişinin arkasından yaklaşan şüpheli tarafından silahla vurulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Serik ilçesi Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesi'nde pastaneden yaş pasta alıp ayrılan M.K.E., kendisini sessizce takip eden kimliği belirsiz şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.
Kurşunların hedefi olan M.K.E., kanlar içinde yere yığılırken elindeki doğum günü pastası yola savruldu.
DURUMU AĞIR
Saldırgan, kaçarak izini kaybettirirken bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan M.K.E, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
YAŞANANLAR KAMERADA
Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde pastaneden pasta alıp çıkan M.K.E.'nin aracına ilerlediği sırada arkasından gelen şüphelinin silahla ateş edip olay yerinden ayrılmaya çalıştığı, yaralanan M.K.E.'nin yere yığıldığı sırada tekrar gelip tekrar ateş etmek için silahı doğrulttuğu ve olay yerinden kaçtığı görüldü.