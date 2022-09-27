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    Adana’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü

    Bir otomobil ile motosikletin çarpışmasıyla yaşanan 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, ehliyetsiz olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
    • 27.09.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 11:15
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    Adana’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü

    Adana'nın Seyhan ilçesinde, Ziyapaşa Bulvarı'ında K.E. idaresindeki otomobilin, aynı yönde seyir halindeki ehliyetsiz sürücü Fehmi Akalan yönetimindeki motosiklete arkadan çarpması, zincirleme kazaya sebep oldu.

    Kazanın ardından 2 aracın durması üzerine, seyir halinde olan 4 otomobil de kazaya karıştı.

    İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ehliyetsiz sürücü, yaşamını yitirdi

    Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Akalan, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Otomobil sürücüsü gözaltında

    Otomobil sürücüsü K.E. gözaltına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

    Adana’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü #1

    Adana’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü #2

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