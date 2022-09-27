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Adana’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Adana’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Bir otomobil ile motosikletin çarpışmasıyla yaşanan 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, ehliyetsiz olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.