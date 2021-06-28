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    Adana'daki baba, bir aylıkken ölen bebeğini kucağında taşıdı

    Yataktan düşüp ölen bir aylık bebeği Hatice'yi polis aracına taşıyan Suriyeli baba Firaz Halluf'un o anları, yürek burktu.
    • DHA
    • 28.06.2021 - 11:15
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 11:58
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    Adana'daki baba, bir aylıkken ölen bebeğini kucağında taşıdı

    Suriye’nin Halep kentinden 8 yıl önce Adana’ya gelip Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’ne yerleşen Semar ile Firaz Halluf çiftinin bir aylık kızları Hatice, önceki gün saat 07.30 sıralarında yanlarında yatarken yataktan düştü.

    Sese uyanan çift, hareketsiz kalan bebekleri için sağlık ekiplerine haber verdi.

    YATAKTAN DÜŞÜP ÖLDÜ

    Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, minik Hatice’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

    CENAZEYİ KUCAĞINDA POLİS ARACINA TAŞIDI

    Acı haberle yıkılan baba Firaz Hallufun, Hatice’nin cansız bedenini polis aracına kucağında taşıdı. Firaz Hallufun, ifadesi için polis merkezine götürülürken, kızının cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Adana'daki baba, bir aylıkken ölen bebeğini kucağında taşıdı VİDEO

    GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

    Otopsisinin ardından ailesi tarafından cenazesi alınan minik Hatice, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

    Adana daki baba, bir aylıkken ölen bebeğini kucağında taşıdı #1

    Adana daki baba, bir aylıkken ölen bebeğini kucağında taşıdı #2

    Adana daki baba, bir aylıkken ölen bebeğini kucağında taşıdı #3

    Adana daki baba, bir aylıkken ölen bebeğini kucağında taşıdı #4

    Adana daki baba, bir aylıkken ölen bebeğini kucağında taşıdı #5

    Adana daki baba, bir aylıkken ölen bebeğini kucağında taşıdı #6

    Adana daki baba, bir aylıkken ölen bebeğini kucağında taşıdı #7

    Adana daki baba, bir aylıkken ölen bebeğini kucağında taşıdı #8

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