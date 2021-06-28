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- Adana'daki baba, bir aylıkken ölen bebeğini kucağında taşıdı
Adana'daki baba, bir aylıkken ölen bebeğini kucağında taşıdı
- DHA
- 28.06.2021 - 11:15
- Güncelleme : 28.06.2021 - 11:58
Suriye’nin Halep kentinden 8 yıl önce Adana’ya gelip Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’ne yerleşen Semar ile Firaz Halluf çiftinin bir aylık kızları Hatice, önceki gün saat 07.30 sıralarında yanlarında yatarken yataktan düştü.
Sese uyanan çift, hareketsiz kalan bebekleri için sağlık ekiplerine haber verdi.
YATAKTAN DÜŞÜP ÖLDÜ
Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, minik Hatice’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZEYİ KUCAĞINDA POLİS ARACINA TAŞIDI
Acı haberle yıkılan baba Firaz Hallufun, Hatice’nin cansız bedenini polis aracına kucağında taşıdı. Firaz Hallufun, ifadesi için polis merkezine götürülürken, kızının cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Adana'daki baba, bir aylıkken ölen bebeğini kucağında taşıdı VİDEO
GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ
Otopsisinin ardından ailesi tarafından cenazesi alınan minik Hatice, gözyaşlarıyla toprağa verildi.