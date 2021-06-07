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Adana’daki kaçakçılık operasyonunda 8 kişi yakalandı

Adana’daki kaçakçılık operasyonunda 8 kişi yakalandı

Polis operasyonlarında gümrük kaçağı 3 bin 595 paket sigara, 5 bin 800 güneş gözlüğü ve 280 kilo nargile tütünü ele geçirilirken, gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.