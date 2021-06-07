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- Adana’daki kaçakçılık operasyonunda 8 kişi yakalandı
Adana’daki kaçakçılık operasyonunda 8 kişi yakalandı
Polis operasyonlarında gümrük kaçağı 3 bin 595 paket sigara, 5 bin 800 güneş gözlüğü ve 280 kilo nargile tütünü ele geçirilirken, gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
- DHA
- 07.06.2021 - 12:09
- Güncelleme : 07.06.2021 - 12:12
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ev ve iş yerlerine baskınlar yapıldı.
Operasyonlarda gümrük kaçağı 3 bin 595 paket sigara ve 5 bin 800 güneş gözlüğü geçirildi.
TİRYAKİ İLE ARAMA YAPILDI
Polis kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde ise hassas burunlu köpek ‘Tiryaki’ ile yapılan aramada, gümrük kaçağı 280 kilo nargile tütünü ele geçirildi.
8 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.