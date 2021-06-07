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    Adana’daki kaçakçılık operasyonunda 8 kişi yakalandı

    Polis operasyonlarında gümrük kaçağı 3 bin 595 paket sigara, 5 bin 800 güneş gözlüğü ve 280 kilo nargile tütünü ele geçirilirken, gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 07.06.2021 - 12:09
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 12:12
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    Adana’daki kaçakçılık operasyonunda 8 kişi yakalandı

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ev ve iş yerlerine baskınlar yapıldı.

    Operasyonlarda gümrük kaçağı 3 bin 595 paket sigara ve 5 bin 800 güneş gözlüğü geçirildi.

    TİRYAKİ İLE ARAMA YAPILDI

    Polis kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde ise hassas burunlu köpek ‘Tiryaki’ ile yapılan aramada, gümrük kaçağı 280 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

    8 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

    Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Adana’daki kaçakçılık operasyonunda 8 kişi yakalandı #1

    Adana’daki kaçakçılık operasyonunda 8 kişi yakalandı #2

    Adana’daki kaçakçılık operasyonunda 8 kişi yakalandı #3

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