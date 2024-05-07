Çanakkale açıklarında botla sürüklenen 32 kaçak göçmen kurtarıldı

İHA
Çanakkale'de Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
11'i çocuk 32 kaçak göçmen kurtarıldı
Kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik gemisi 'TCSG-84' ve Sahil Güvenlik botu 'KB-20' tarafından lastik bot içerisindeki 11'i çocuk 32 kaçak göçmen kurtarıldı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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