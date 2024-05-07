Çanakkale açıklarında botla sürüklenen 32 kaçak göçmen kurtarıldı Ayvacık ilçesi açıklarında arızalanan bottaki 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA

Çanakkale'de Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

11'i çocuk 32 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik gemisi 'TCSG-84' ve Sahil Güvenlik botu 'KB-20' tarafından lastik bot içerisindeki 11'i çocuk 32 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)