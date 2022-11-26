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    Adana'daki masaj salonlarına fuhuş operasyonu

    Fuhşa yönelik operasyon başlatarak masaj ve spa salonlarına baskın gerçekleştiren ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. 33 kadına ise para cezası uygulandı.
    • 26.11.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 10:59
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    Adana'daki masaj salonlarına fuhuş operasyonu

    Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa yönelik çalışma başlattı.

    Son 3 ayda teknik ve fiziki takip sonucu fuhuş yapıldığı tespit edilen 30 masaj ve spa salonuna baskın düzenledi.

    Baskınlarda masaj ve spa salonlarıyla fuhşa yer ve imkan sağladığı öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

    30 salonun ruhsatı iptal edildi

    30 salon, fuhuş suçu işlendiği gerekçesiyle ruhsatları iptal edilerek kapatıldı. Farklı tarihlerde adliyeye sevk edilip, hakim karşısına çıkan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana daki masaj salonlarına fuhuş operasyonu #1

    33 kadına 101 bin 150 TL ceza kesildi

    Ayrıca, son 3 ayda kentte fuhuş yaptığı saptanan 33 kadına ise 101 bin 150 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

    Adana daki masaj salonlarına fuhuş operasyonu #2

    Adana daki masaj salonlarına fuhuş operasyonu #3


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