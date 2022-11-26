Adana'daki masaj salonlarına fuhuş operasyonu

Fuhşa yönelik operasyon başlatarak masaj ve spa salonlarına baskın gerçekleştiren ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. 33 kadına ise para cezası uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa yönelik çalışma başlattı.

Son 3 ayda teknik ve fiziki takip sonucu fuhuş yapıldığı tespit edilen 30 masaj ve spa salonuna baskın düzenledi.

Baskınlarda masaj ve spa salonlarıyla fuhşa yer ve imkan sağladığı öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

30 salonun ruhsatı iptal edildi

30 salon, fuhuş suçu işlendiği gerekçesiyle ruhsatları iptal edilerek kapatıldı. Farklı tarihlerde adliyeye sevk edilip, hakim karşısına çıkan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

33 kadına 101 bin 150 TL ceza kesildi

Ayrıca, son 3 ayda kentte fuhuş yaptığı saptanan 33 kadına ise 101 bin 150 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.