Adıyaman’da 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ağaç gölgesi altında oyun oynadığı esnada hareketsiz halde bulunan ve hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesinde evlerinin önünde bulunan bahçedeki ağacın gölgesi altında oyun oynayan 8 yaşındaki Usame Bilir, yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.

Çocuktan herhangi bir tepki alamayan Usame Bilir’in yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

KURTARILAMADI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

Burada tedavi altına alınan çocuk, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bilir’in cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

OTOPSİNİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Usame Bilir’in kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Jandarma ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunurken, kahreden ölüm ile ilgili soruşturma sürüyor.