Adıyaman'da acı dolu pankart: 8 bin 387 can...

Asrın felaketinin yıl dönümünde kaybettiğimiz canlar unutulmuyor.
Adıyaman'da şehre gelen siyasetçilerin de ilgisini çeken pankarttaki isim sayısı, ziyaretçisi arttıkça günden güne çoğalıyor.
Yakınlarını depremde kaybedenler pankarta isimlerini yazıyor.
Bir yıl geçmesine rağmen depremde kaybettiği anne babasının oturduğu evin enkazına Mersin'den ilk kez gelen Gülistan Şahinkaya, bir sene geçmesine rağmen olayın şokunu yeni atlatabildiğini söyledi.
"Şu an ilk defa mezarlarına gidip ağlayabileceğim aslında"
Şahinkaya, "Şu an ilk defa mezarlarına gidip ağlayabileceğim aslında. Öldüklerinin farkına şu an vardım. Son 1 sene içerisinde çok kötü günler geçirdim. Yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyoruz ama inşallah bu saatten sonra ülke olarak daha güçlü bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde oluruz diye düşünüyorum." diye konuştu.
Gülistan Şahinkaya, daha sonra depremde hayatını kaybeden yakınlarının isimlerini pankarta yazdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış