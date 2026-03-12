Şampiyonlar Ligi'nde sonuçlar: Real Madrid, Manchester City'yi dağıttı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarında 4 karşılaşma oynandı.

Real Madrid, Federico Valverde'nin hat-trick yaptığı maçta konuk ettiği Manchester City'yi 3-0 mağlup etti.

Vinicius Junior ile 57. dakikada penaltı atışından yararlanamayan Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, 70 dakika sahada kaldı.

BODO/GLIMT'İN RÜYASI DEVAM EDİYOR

Bayer Leverkusen, konuk ettiği Arsenal ile 1-1 berabere kalırken Paris Saint-Germain ise sahasında Chelsea'yi 5-2 yendi.

Devler Ligi rüyası devam eden Norveç ekibi Bodo/Glimt de evinde Sporting'i 3-0'lık skorla devirdi.

Bu sonuçlarla son 16 turunda mücadele eden 6 İngiliz ekibi de ilk maçlarda galibiyet alamazken rövanşlar öncesinde 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

Turun rövanş maçları 17-18 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belli olacak.