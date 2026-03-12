FBI’dan kritik uyarı: İran Kaliforniya’yı hedef alabilir

ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken, Amerikan güvenlik yetkililerinden kritik bir uyarı geldi.

FBI, İran’ın olası misilleme saldırısında kamikaze dronlar kullanarak Kaliforniya ve ABD’nin Batı kıyısını hedef alabileceği ihtimaline karşı yerel polis birimlerini bilgilendirdi.

Güvenlik bülteninde, özellikle Kaliforniya’daki polis departmanlarının olası tehditlere karşı hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı.

İRAN’DAN BATI KIYISI’NA DRONE TEHDİDİ

Taraflar arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken FBI, ABD içinde olası tehditlere karşı güvenlik birimlerini bilgilendirdi.

ABC News'in incelediği bir güvenlik uyarısına göre, FBI son günlerde Kaliforniya'daki polis departmanlarını İran'ın Batı Kıyısı'na yönelik bir dron saldırısı düzenleyebileceği konusunda uyardı.

FBI’DAN KALİFORNİYA İÇİN OLASI DRONE SALDIRISI UYARISI

Şubat ayı sonunda yayınlanan uyarı metninde, İran'ın ABD'nin İran'a saldırması durumunda ABD açıklarında bulunan kimliği belirsiz bir gemiden insansız hava araçları fırlatarak Kaliforniya'daki hedeflere sürpriz bir saldırı düzenlemeyi planladığına dair bilgiler bulunduğu ifade edildi.

Ancak FBI, söz konusu saldırının zamanı, yöntemi, hedefi veya failleri hakkında kesin bir bilgi bulunmadığını da vurguladı.

RESMİ YORUM YAPILMADI

Los Angeles'taki FBI ofisinin sözcüsü konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, Beyaz Saray da konuyla ilgili yöneltilen sorulara henüz resmi bir yanıt vermedi.

ABD'de güvenlik birimleri ise olası tehditlere karşı Batı kıyısındaki kritik altyapılar ve stratejik noktalar için önlemleri artırmış durumda.