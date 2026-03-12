Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını bugün açıklayacak

Yurt içinde piyasaların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı yılın ikinci faiz kararında...

Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararı kamuoyuna açıklanacak.

Ocak ayında gerçekleştirilen toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 38'den yüzde 37'ye indirilmesine karar verilmişti.

EKONOMİSTLER FAİZİN SABİT BIRAKILMASINI BEKLİYOR

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 37'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken sadece biri 50 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.