Adıyaman'da aile katliamı: Tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldürdü Adıyaman'da bir kişi tartışma yaşadığı eşi, bacanağı ve bacanağının 9 yaşındaki oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.

AA & Ensonhaber

Adıyaman'da korkunç olay...

Samsat ilçesi Taşkuyu köyünde yaşayan Kasım A., henüz belirlenemeyen nedenle eşi ve bacanağıyla tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle Kasım A. yanında bulundurduğu tabancayla eşi Tuğba A., bacanağı Abidin A. ile bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa A.'ya ateş ederek ağır yaraladı.

Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 kişiyi öldürüp kaçtı

Sağlık ekiplerince Samsat ve Kahta devlet hastaneleri ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.