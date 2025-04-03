Adıyaman'da bagaja yüklediği tahtalarla trafikte seyretti

İHA

Adıyaman'ın Altınşehir istikametinden merkez istikametinde tepki çeken anlar yaşandı..

Olayda, kimliği belirsiz bir sürücü, kalıp tahtalarını otomobilinin bagajına yükleyerek trafikte ilerledi.

TEPKİ YAĞDI

Yoğun trafikte kalıp tahtalarıyla ilerleyen sürücü, hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

Bagaja yüklediği tahtalarla ilerleyen sürücü, diğer sürücülerin de tepkisini çekti.

TRAFİKTE UZUN SÜREN TEHLİKELİ YOLCULUK

Trafikte uzun bir süre tahtalarla tehlikeli bir şekilde ilerleyen araç, daha sonra ara sokaklara girerek gözlerden kayboldu.