İran'da ölen komutanlar için cenaze töreni düzenlendi: Gözyaşlarına boğuldular

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

Çatışmaların başladığı ilk günlerde ise İran'da dini lider Ali Hamaney ve birçok üst düzey isim öldürüldü.

CENAZE TÖRENLERİ ERTELENMİŞTİ

İran cephesinden yapılan açıklamada, komutanların cenaze törenlerine dair net bir tarih verilmemiş ancak yakın zamanda yapılmayacağı söylenmişti.

TÖREN BUGÜN DÜZENLENDİ

Ancak bugün Tahran meydanında komutanlar için bir cenaze töreni düzenlendi.

Devam eden saldırılara rağmen Tahran'da meydanın dolduğu görüldü.

BİNLERCE KİŞİ AKIN ETTİ

İran’da on binlerce kişi, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İranlı komutanların cenaze törenine katılmak için başkent Tahran’daki İnkılap Meydanı’nda bir araya geldi.

ÇOCUKLARIN NAAŞLARI DA GETİRİLDİ

Saldırılarda hayatını kaybeden üst düzey askeri yetkililerin yanı sıra çocukların naaşları da İnkılap Meydanı’na getirildi.

SLOGANLAR ATILDI

Cenaze törenini gözyaşları içerisinde takip eden halk burada, ABD, İsrail ve İngiltere aleyhine sloganlar atarak cenaze konvoyuna eşlik etti.

TABUTLARA EŞYALARINI SÜRDÜLER

Tören sırasında komutanların tabutlarının yer aldığı araçların, kalabalık arasından geçtiği görüldü.

O sırada da İranlı vatandaşların eşyalarını askerlere verdiği, onların da tabutlara sürerek geri verdikleri görüldü.