Adıyaman'da depremde kaybolan eşi ve oğlundan haber yok! "DNA testi verdik ama" Bir çocuğu ile birlikte enkazdan sağ olarak çıkan Adıyamanlı Mehmet Ziya Demir, iki evladını ise kaybetti. Evlat acısı yaşayan Demir, depremden bu yana enkazdan çıkmayan eşi ve küçük oğlunu arıyor.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremler, Adıyaman'da da yıkıma neden oldu.

Yıkımlarda enkaz altında kalan birçok kişi de hayatını kaybetti.

Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerindeki 5 katlı Arzıklar Apartmanı da 6 Şubat depreminde yıkıldı.

Yıkılan binlerce binadan birisi olan Arzıklar Apartmanı'nın birinci katındaki dairede yaşayan Mehmet Ziya Demir, eşi Zeliha Demir, çocukları Mücahit, Samet, Ahmet ve Muhammed Enes enkaz altında kaldı.

Eşinden ve küçük oğlundan haber yok

Depremden hemen sonra Mehmet Ziya Demir, kendi imkanlarıyla enkazdan çıktı. Çocuklarından Samet Demir’i, enkazdan 2 saat sonra canlı olarak çıkartmayı başardı.

Ancak, eşi ve çocukları Mücahit, Ahmet ve Muhammed Enes’e ulaşamadı. Enkazın başından bir an olsun ayrılmayan Mehmet Ziya Demir’in çocuklarından Mücahit ve Ahmet Demir’in cansız bedenlerine, 2 gün sonra ekipler ulaştı.

Ancak eşi Zeliha ve küçük oğlu Muhammed Enes Demir’in canlı veya cansız bedenlerine ulaşılamadı. Tüm enkaz titiz bir şekilde ayıklandı ancak eşi ve çocuğuna rastlanılmadı. Demir, Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı'na kayıp başvurusunda bulundu ve DNA örnekleri verdi. Fakat kimsesizler mezarlığında bulunan cenazeler ile DNA’ları uyuşmadı.

Acılı baba, her gün hayatını kaybeden çocukların mezarlarını ziyaret edip dua ediyor. Eşi ve çocuğunun sağ veya ölü olarak bulunacağı günü bekliyor. Yetkililerden, kayıp eşi ve çocuğunun bulanmasını isteyen Mehmet Ziya Demir’i belirsiz durum kahrediyor.

Eşi ve oğlunun akıbetini öğrenmek istiyor

Mehmet Ziya Demir, “Depremden sonra ben kendim enkazdan çıktım. Bir süre sonra bir oğlanı canlı olarak enkazdan çıkarttık. Birkaç gün sonra da 2 oğlanın cenazesini çıkarttık. Eşim ile oğlum da depremin ilk gününden beri kayıplar, bulamadık.

DNA testi verdik, savcılığa başvurduk, karakola başvurduk ama hiçbir sonuç çıkmadı. Bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Sonuç ne olursa olsun, sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Eşim ve oğlum vefat mı etti, sağlar mı öğrenmek istiyorum.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)