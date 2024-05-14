Adıyaman'da depremzedenin kaldığı konteyner soyuldu 6 Şubat depremlerinden dolayı konteynerde kalan bir depremzedenin konteyneri kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından soyuldu.

İHA

Adıyaman Şehirlerarası Otogar yakınlarında bulunan K-13 konteyner kent içerisine gelen kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, 6 Şubat depremlerinden dolayı konteynerde kalan bir depremzedenin konteyner kapısını zorlayarak içeriye girdi.

Buzdolabını ve klimayı çaldılar

Kimsenin bulunmadığı esnada içeriye giren şahıs ya da şahıslar burada bulunan buzdolabını, klimayı yerinden söktü.

İçeride değerli eşyaları da arayan şahıs ya da şahıslar söktükleri klima ve buzdolabını çalarak kayıplara karıştı.

Bir süre sonra durumu fark eden vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, soyulan konteynerde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)