Adıyaman'da iki ay boyunca 112'yi taciz eden kadın yakalandı

Bölgede 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 14 Ekim ile 14 Aralık tarihleri arasında 22 bin 217 kez arayan kadın, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda bulundu. Rekor sayıda arama yapan kadına 561 TL ceza kesildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız çağrılarla mücadele devam ediyor.

Yurdun birçok bölgesinde 112'yi arayarak asılsız çağrı bırakan ve meşgul eden şahıslar, ekiplere zor anlar yaşatıyor.

Bu kez olayın adresi Adıyaman.

22 bin 217 kez aradı

Kentte bir kadın, sim kartı olmayan ve IMEI kaydı bulunmayan kaçak telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni, iki ay boyunca sürekli taciz ve meşgul etti.

Ekipleri isyan ettiren olayda aynı kadın, 14 Ekim ile 14 Aralık tarihleri arasında rekor sayıda 22 bin 217 kez 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Ekipler harekete geçti

Gece gündüz demeden, günlük ortalama 370 kez çağrı merkezini arayan şahsı tespit edebilmek için polis, jandarma ve merkez çalışanları harekete geçti.

Sim kart olmaması nedeniyle yer ve kimlik tespiti yapılamayan kadını bulmak için çağrı karşılayıcılar konuşarak bilgi almak istedi.

Uzun uğraşlar sonucunda bulundu

Sürekli farklı ve yanlış bilgiler veren kadının konuşma esnasındaki arka sesler takip edildi.

Uzun süren tespit çalışmalarında kadının kimlik bilgilerine ulaşıldı. Jandarma ekipleri, kadının ismini ve yaşadığı bölgenin tespit edilmesinin ardından evine giderek çağrı merkezini aradığı telefonu buldu.

561 TL idari para cezası

İHA'nın aktarımına göre; 112 Acil Çarı Merkezi Müdürlüğü'nün Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağı kadına, 561 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan 2022 yılı içerisinde gelen çağrıların yüzde 66,5’nin asılsız ve sahte çağrılardan oluştuğunu kaydeden Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede, kadının rekor sayılacak bir sayıya ulaştığını kaydetti.

"Bazı günler 750-800 defa aradı"

Körede, “Acil Çağrı Merkezimize gelen çağrıların yüzde 66,5’ini asılsız ve gereksiz çağrılar oluşturmaktadır. Son olarak 14 Ekim’den 14 Aralık tarihleri arasında merkezimizi 22 bin 217 defa arayarak rahatsız eden bir kişi ortaya çıktı. Arkadaşlarımızın ve jandarmamızın uzun uğraşları ve dikkatli takipleri sonucunda şahsın kimliğini tespit ederek yakaladık. Jandarma tarafından idari para cezası uygulandı. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Bu kişi 60 günde 22 bin 217 çarı yapıyor. Yani günde ortalama 370 çağrı, her 4 dakikaya 1 çağrı demektir. Gece gündüz hiç durmaksızın, bazı günler 750-800 defa aradı. Ancak uzun süren takip sonrasında şahsı tespit ettik.” dedi.