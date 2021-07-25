Haberler

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman’da küfürlü konuşan şahısları uyardı, darbedildi

Adıyaman’da küfürlü konuşan şahısları uyardı, darbedildi

Evinin önünde küfürlü konuşan şahıslardan rahatsız olan N.A., uyarmak için dışarı çıktı. N.A. uyardığı şahıslar tarafından darbedildi.