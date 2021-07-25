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    Adıyaman’da küfürlü konuşan şahısları uyardı, darbedildi

    Evinin önünde küfürlü konuşan şahıslardan rahatsız olan N.A., uyarmak için dışarı çıktı. N.A. uyardığı şahıslar tarafından darbedildi.
    • İHA
    • 25.07.2021 - 13:58
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    Adıyaman’da küfürlü konuşan şahısları uyardı, darbedildi

    Adıyaman’da, Turgut Reis Mahallesi 160’ıncı Sokak'ta ikamet eden N.A. evin önünde küfürlü konuşan 2 kişiden rahatsız olunca uyarmak istedi.

    Uyarıya sinirlenen şahıslar, N.A.’yı darbetti.

    İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    N.A., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Yaralanan N.A’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

    Adıyaman’da küfürlü konuşan şahısları uyardı, darbedildi #1

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Polis iki şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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