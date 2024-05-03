Adnan Oktar örgütüne çalışan 300 sosyal medya hesabı kapatıldı Adnan Oktar soruşturmasında mahkeme, başta mağdurlar ve müştekiler olmak üzere kamu görevlileri ile basın mensuplarını sindirmeye çalış 300'e yakın sosyal medya hesabını kapattı.

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Adnan Oktar Organize Suç Örgütü davasında mağdurları ve müştekileri sevindiren bir gelişme daha yaşandı.



Lider olarak yargılanan ve 8,658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın, cezaevinde örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğü ve özellikle avukatlar aracılığıyla örgütün etkinliğini korumaya çalıştığı iddia edildi.

Ayrıca, örgüte yeni üyeler kazandırmaya çalıştığı belirtildi.

Bu nedenle, Adnan Oktar Erzurum'dan Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfan Kurumu'na transfer edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında Oktar'a 43,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Örgüt, sosyal medya üzerinden algı oluşturuyor

Soruşturma sürecinde, Adnan Oktar mağdurları, mahkemeye başvurarak örgütün, özellikle sosyal medya aracılığıyla mağdurları, müştekileri, kamu görevlilerini ve basın mensuplarını sindirmeye çalıştığını iddia etmişti.

300 kadar sosyal medya hesabı kapatıldı

Mağdurların başvurusu sonucunda örgüte yakın 300 sosyal medya hesabı mahkeme kararıyla kapatıldı.