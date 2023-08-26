AFAD bildirdi! Kahramanmaraş'ta deprem...

ensonhaber.com
Türkiye 6 Şubat tarihinde büyük bir felaket yaşadı.
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem, 11 ilde yıkıma neden oldu.
Büyük felaketin üzerinden 6 ay geçerken, hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor.
Bir diğer yandan deprem bölgelerinden sık sık artçı deprem haberleri de gelmeye devam ediyor.
Kahramanmaraş sallandı
AFAD son olarak yine Kahramanmaraş'tan deprem bildirdi.
Nurhak ilçesinde saat 11.58 sularında yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak aktarıldı.
Sarsıntı sonrası vatandaşlar panik yaşadı.