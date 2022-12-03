Afyonkarahisar’da kızları korumak isterken öldürüldü, katilleri tutuklandı

Takip ettikleri genç kızların yardım isteyerek sığındığı 2 çocuk babasını, 8 bıçak darbesi ile öldüren iki katil zanlısı tutuklanırken, olayın güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı.

Afyonkarahisar’daki bir pastanede çalışan Engin Taş, iddiaya göre rahatsız edildikleri için kendisinden yardım isteyen genç kızların gösterdiği Serkan Ç. ve yeğeni V.Ç.’yi uyardı.

Bunun üzerine çıkan kavga sırasında Taş, boyun ve vücudunun çeşitli yerlerden 8 kez bıçaklandı.

Hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yeğeniyle birlikte tutuklandı

Olayın failleri Serkan Ç. (19) ve yeğeni V.Ç. (16), polis tarafından gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; savcılık sorgusunun ardından mahkeme sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pastaneye girerek, yardım istediler

Engin Taş’ın çalıştığı pastaneye gelen iki genç kızın “Ağabey, 2 kişi bizi gezmeye gittiğimiz alışveriş merkezinden bu yana takip ediyor. Bize yardım eder misin?” diyerek yardım istediği, bunun üzerine de Taş’ın kızların gösterdiği Serkan Ç., ve V.Ç.’yi uyardığı öğrenildi.

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Kaçış anları kamerada

Öte yandan, olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde katil zanlılarının cadde üzerinde ellerinde bıçakla arka arkaya kaçtıkları anlar yer aldı.

3 çocuk babasıydı

Bu arada iki genç kızı korumak isterken hayatını kaybeden talihsiz adam, Erkmen beldesinde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

36 yaşında yaşamını yitiren Taş’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.