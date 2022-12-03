Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
320.997
-0.72%
BTXN Coin
5.39
-2.35%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Afyonkarahisar’da kızları korumak isterken öldürüldü, katilleri tutuklandı

    Takip ettikleri genç kızların yardım isteyerek sığındığı 2 çocuk babasını, 8 bıçak darbesi ile öldüren iki katil zanlısı tutuklanırken, olayın güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı.
    • 03.12.2022 - 15:59
    • Güncelleme : 03.12.2022 - 16:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Afyonkarahisar’da kızları korumak isterken öldürüldü, katilleri tutuklandı

    Afyonkarahisar’daki bir pastanede çalışan Engin Taş, iddiaya göre rahatsız edildikleri için kendisinden yardım isteyen genç kızların gösterdiği Serkan Ç. ve yeğeni V.Ç.’yi uyardı.

    Bunun üzerine çıkan kavga sırasında Taş, boyun ve vücudunun çeşitli yerlerden 8 kez bıçaklandı.

    Hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    Yeğeniyle birlikte tutuklandı

    Olayın failleri Serkan Ç. (19) ve yeğeni V.Ç. (16), polis tarafından gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre; savcılık sorgusunun ardından mahkeme sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Afyonkarahisar’da kızları korumak isterken öldürüldü, katilleri tutuklandı #1

    Pastaneye girerek, yardım istediler

    Engin Taş’ın çalıştığı pastaneye gelen iki genç kızın “Ağabey, 2 kişi bizi gezmeye gittiğimiz alışveriş merkezinden bu yana takip ediyor. Bize yardım eder misin?” diyerek yardım istediği, bunun üzerine de Taş’ın kızların gösterdiği Serkan Ç., ve V.Ç.’yi uyardığı öğrenildi.

    Afyonkarahisar’da kızları korumak isterken öldürüldü, katilleri tutuklandı VİDEO

    Kaçış anları kamerada

    Öte yandan, olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

    Görüntülerde katil zanlılarının cadde üzerinde ellerinde bıçakla arka arkaya kaçtıkları anlar yer aldı.

    Afyonkarahisar’da kızları korumak isterken öldürüldü, katilleri tutuklandı #2

    3 çocuk babasıydı

    Bu arada iki genç kızı korumak isterken hayatını kaybeden talihsiz adam, Erkmen beldesinde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

    36 yaşında yaşamını yitiren Taş’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

    Afyonkarahisar’da kızları korumak isterken öldürüldü, katilleri tutuklandı #3


    Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı izleyicileri şaşırttı! Seyran baba evine dönüyor!
    Medya

    Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı izleyicileri şaşırttı! Seyran baba evine dönüyor!

    Fahrettin Altun, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuştu
    Gündem

    Fahrettin Altun, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuştu

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir