Afyonkarahisar'da otobüsün şarampole devrildiği kazada 6 kişi yaralandı Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otobüsün şoförü ile 5 yolcu hastaneye kaldırıldı.

DHA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında Antalya-İstanbul seferini yapan Uğur Efe yönetimindeki otobüs, şoförün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole yan devrilerek sürüklendi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

6 kişi yaralandı

Kazada yaralanan şoför ve 5 yolcu itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak bölgedeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Yolculardan Mehmet Ali Dernek, Isparta'dan Afyonkarahisar'a gitmek için otobüse bindiğini belirterek, "Dinlenme tesislerinde mola verdik. Daha sonra Afyon'a gitmek için yola çıktık, otobüste bir bağrış koptu. Otobüs daha sonra sağa devrildi. 100 metre kadar sürüklendi. Biz kurtulduk, yaralılara yardım ettik. Şoför araya düşmüş onu çıkardık. Başı yarılmış. Ciddi yaralı yoktu" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)