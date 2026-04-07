İsrail ve ABD'nin İran'da sivil altyapıya yönelik saldırıya hazırlandığı iddiası

İsrail'in ABD ile İran arasında ateşkes anlaşmasına varılması ihtimalinin son derece düşük olduğu değerlendirmesinde bulunduğu öne sürüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberinde anlaşmaya varılması için ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan ettiği sürenin dolmaya yaklaştığına değinilerek Washington ile Tel Aviv yönetimleri arasındaki siyasi koordinasyona eşzamanlı olarak iki ülkenin hava kuvvetlerinin İran'ın sivil altyapısına yönelik hava saldırıları için ortak hazırlıklar yürüttüğü kaydedildi.

"İRANLILAR ZAYIFLIK GÖSTERMİYOR"

Haberde İsrail ordusunun hazırlıklarını İran'a hava saldırılarının en az 3 hafta daha sürmesi senaryosuna göre yaptığı belirtildi.

Kanal 13'e konuşan İsrailli üst düzey askeri yetkili, "İranlılar zayıflık göstermiyor. Onlara verilecek ekonomik zarar çok büyük olacak. Savaşın devam etmesi rejimi büyük ölçüde zayıflatacak" iddiasında bulundu.

Anlaşma sağlanmaması halinde elektrik santrallerini ve köprüleri hedef alarak İran'ın sivil altyapısını çökertmekle tehdit eden Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için 48 saatlik süre tanımış, önceki gün ise bu süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını duyurmuştu.