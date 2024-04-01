Afyonkarahisar'da sürücü kontrolden çıktı: Malzeme dolu tır devrildi Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle temizlik malzemesi yüklü tır devrilirken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi.

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İHA

Afyonkarahisar'da yaşanan kazada felaketin eşiğinden dönüldü.

Bolvadin ilçesi çıkışında İ.B. idaresindeki temizlik malzemesi yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Tır devrildi

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin sonucunda tır devrildi.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan olmadı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün yaralanmadığını tespit ederken yine de kontrol amaçlı hastaneye götürdü.

Kazanın ardından devrilen tırın kaldırılması ve dorsesindeki yükün bir başka araca nakledilmesi için ekipler yoğun çalışma sürdürdü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)