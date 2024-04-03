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Afyonkarahisar'da yabancı uyruklu kadın, fuhuş suçundan tutuklandı

Afyonkarahisar'da yabancı uyruklu kadın, fuhuş suçundan tutuklandı Fuhşa teşvik ve yer temin etmek suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan yabancı uyruklu kadın, jandarma tarafından yakalandı.