Afyonkarahisar'da yabancı uyruklu kadın, fuhuş suçundan tutuklandı

İHA
Afyonkarahisar'da ekipler, fuhuştan aranan kadının izini sürü.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
5 yıl 10 ay kesinleşmiş suçu var
Yapılan incelemede, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kırgızistan uyruklu Z.A.’nın arandığı tespit edildi.
Cezaevine gönderildi
Ardından şüphelinin peşine düşen ekipler, şahsı Ataköy Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına alındı.
Ardından mahkeme çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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