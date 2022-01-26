Evde 58 yaşındaki annesinin cansız bedeniyle karşılaşarak polisi arayan Ahmet Evlice, eve hırsız girdiğini iddia etti.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde köftecilik yapan Ahmet Evlice (35), sağlık ekiplerini arayarak annesi Hacer Evlice’nin eve giren hırsızlar tarafından boğazının kesildiğini söyledi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hacer Evlice’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hacer Evlice'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evlice’nin cesedinin evden çıkarıldığı sırada gelini Çiğdem Evlice fenalık geçirdi.

OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Annesi her gün telefonla görüştüğü saatte aramayınca eve geldiğini, içeri girdiğinde de onu yerde kanlar içinde bulduğunu söyleyen Ahmet Evlice, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Afyonkarahisar'da yaşlı kadın boğazı kesilmiş halde bulundu VİDEO



EVDE İNCELEME YAPILDI

Polisin evde yaptığı incelemede eşyaların dağıtıldığı belirlenirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.