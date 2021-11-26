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    Afyonkarahisarlı gurbetçi, Belçika'da öldürüldü

    Sokakta karşılaştığı grupla arasında çıkan tartışmanın ardından darbedilen 36 yaşındaki gurbetçi Yunus Çalık, dövülünce ağır yaralandı. 2 çocuk babası Çalık, kurtarılamadı.
    • İHA
    • 26.11.2021 - 10:34
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 11:01
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    Afyonkarahisarlı gurbetçi, Belçika'da öldürüldü

    Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Elhan köyü nüfusuna kayıtlı, Belçika doğumlu 36 yaşındaki iki çocuk babası Yunus Çalık, geçtiğimiz cuma akşamı iş yerinden ayrıldı.

    Yolda evine gittiği sırada Çalık, sokakta karşılaştığı kişilerle henüz sebebi bilinmeyen nedenle tartışma yaşadı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kafede bulunan diğer arkadaşlarını da olay yerine çağıran zanlılar, Çalık’ı darbetti.

    DARBEDİLİNCE AĞIR YARALANDI

    Başına ağır cisimlerle darbe alan Çalık, ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Aalst şehrinde bir hastaneye kaldırılan Çalık, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Durumu ağır olan Çalık, hafta sonu ise Aalst’taki hastaneden ambulans ile Brüksel Jette hastanesi yoğun bakım servisine nakledildi.

    KURTARILAMADI

    Ancak Çalık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Belçika makamlarının cinayet soruşturması başlattığı belirtilirken, Çalık’ın cenazesinin ise yapılacak otopsi işleminin ardından defnedilmek üzere Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Elhan köyüne gönderileceği belirtildi.

    Afyonkarahisarlı gurbetçi, Belçika da öldürüldü #1

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