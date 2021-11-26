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- Afyonkarahisarlı gurbetçi, Belçika'da öldürüldü
Afyonkarahisarlı gurbetçi, Belçika'da öldürüldü
- İHA
- 26.11.2021 - 10:34
- Güncelleme : 26.11.2021 - 11:01
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Elhan köyü nüfusuna kayıtlı, Belçika doğumlu 36 yaşındaki iki çocuk babası Yunus Çalık, geçtiğimiz cuma akşamı iş yerinden ayrıldı.
Yolda evine gittiği sırada Çalık, sokakta karşılaştığı kişilerle henüz sebebi bilinmeyen nedenle tartışma yaşadı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kafede bulunan diğer arkadaşlarını da olay yerine çağıran zanlılar, Çalık’ı darbetti.
DARBEDİLİNCE AĞIR YARALANDI
Başına ağır cisimlerle darbe alan Çalık, ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Aalst şehrinde bir hastaneye kaldırılan Çalık, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Durumu ağır olan Çalık, hafta sonu ise Aalst’taki hastaneden ambulans ile Brüksel Jette hastanesi yoğun bakım servisine nakledildi.
KURTARILAMADI
Ancak Çalık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Belçika makamlarının cinayet soruşturması başlattığı belirtilirken, Çalık’ın cenazesinin ise yapılacak otopsi işleminin ardından defnedilmek üzere Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Elhan köyüne gönderileceği belirtildi.